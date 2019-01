Roma-Torino 3-2, Ansaldi: “Dobbiamo iniziare a vincere per cambiare le cose”

Finisce 3-2 tra Roma e Torino. Ecco le parole di Cristian Ansaldi in zona mista al termine del match: “Una partita strana. Sappiamo che abbiamo regalato un tempo, ma sapevamo che se fai un gol puoi cambiare la partita ed è quello che abbiamo fatto. Poi loro sono una squadra forte, siamo andati sul 2-2 ma abbiamo fatto un errore e abbiamo perso. Arbitraggio? Niente da recriminare“. Poi ancora: “Abbiamo iniziato oggi il girone di ritorno, dobbiamo cambiare marcia perché è la seconda partita che abbiamo perso e pensare all’Inter. Assenze? Penso che tutti abbiamo fatto una buona partita, forse ci è mancato qualcosina in difesa visto che abbiamo subito tre gol. Il mio gol? Dobbiamo migliorare, abbiamo fatto tante partite senza gol e oggi che ne abbiamo fatti due ne abbiamo subiti tre“. Sul gesto di stizza di Iago Falque, uscito dall’Olimpico senza salutare al momento della sostituzione: “Era un po’ arrabbiato per come stava andando la partita“. Sull’inizio difficile di 2019: “Non c’è niente di particolare che non va, dobbiamo imparare la lezione da ogni partita e continuare a lavorare“.

Poi ancora Ansaldi, ai microfoni di Torino Channel: “Abbiamo regalato un tempo, sarebbe cambiata tutta la partita con il gol di Falque all’ultimo minuto della prima frazione. La squadra ha dimostrato carattere anche quando è andata sotto 2-0, ma dobbiamo iniziare a vincere per cambiare la situazione. Se le assenze hanno pesate? Quello si è visto quando la squadra gioca con gli stessi giocatori prende fiducia. Ma questo serve anche per dimostrare che anche quelli che sono in panchina devono lavorare insieme a tutti perché in qualunque momento ci sarà bisogno di loro. Mi sono sentito bene a centrocampo. E’ più facile quando prendo come riferimento un giocatore, in questo caso Pellegrini o Cristante“.