Sampdoria e Fiorentina, progetti ambiziosi: due concorrenti in più per il Toro?

Il calcio non è una scienza esatta e le uniche verità, alla fine, le dice sempre il campo. L’estate, però, è il periodo dei sogni, sono i mesi in cui i club operano sul mercato per provare a modificare le gerarchie del campionato. Evidentemente, Fiorentina e Sampdoria stanno facendo proprio questo: con le ultime mosse, la volontà è quella di riscattare un campionato al di sotto delle aspettative per programmare un futuro più roseo. Un vero incubo quello della Fiorentina, costretta a fare risultato nell’ultima giornata per rimanere in Serie A; una mezza delusione quella della Samp che già a fine marzo ha dovuto rinunciare alle velleità europee.

AMBIZIONI – Il Torino, pur non centrando l’Europa League (a meno di sorprese estive), ha chiuso la stagione a +10 sui blucerchiati e addirittura a +22 dai viola, due squadre che ai nastri di partenza avevano le stesse ambizioni dei ragazzi di Mazzarri. Per colmare questo gap e rientrare nella – già folta – rosa delle contendenti per un posto in Europa, la Fiorentina ha cambiato proprietà e la Sampdoria sta per ingaggiare un allenatore di altissimo profilo. Due mosse che, nonostante tutte le valutazioni siano premature, dimostrano comunque ambizioni importanti da parte dei due club.

CRESCITA – Rocco Commisso sembra intenzionato a fare le cose in grande: “In Italia c’è una squadra che vince tutto, io vorrei provare a offrire un’alternativa”. Questa una delle prime dichiarazioni del patron italo-americano che come prima mossa ha confermato Montella e ora vuole provare a blindare Federico Chiesa. Sul fronte doriano, invece, sembra fatta per la firma di Eusebio Di Francesco sul contratto triennale propostogli da Ferrero. L’allenatore abruzzese non ha bisogno di presentazioni, è un tecnico di prima fascia ed è riuscito a portare la Roma in semifinale di Champions League solamente due stagioni fa. Il Torino, quindi, dovrà alzare ulteriormente il livello: la corsa per l’Europa League rischia di essere ancora più affollata.