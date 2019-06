Serbia-Lituania 4-1: novanta minuti e un assist per Lukic

È sicuramente un’ottima prova quella di Sasa Lukic con la maglia della Serbia. La Nazionale di Mladen Krstajić ha avuto la meglio sulla Lituania nella gara di qualificazione ad Euro 2020 ed il centrocampista del Toro si è messo in evidenza. Tre punti molto importanti per la selezione serba, che si trova attualmente in seconda posizione nel gruppo B ed è in piena corsa per l’Europeo.

Dopo aver osservato dalla panchina la disfatta della scorsa settimana contro l’Ucraina, Lukic è stato ieri rilanciato con ottimi risultati dal tecnico serbo. Il numero sette granata è stato schierato come mediano nel 4-2-3-1 disegnato da Krstajic e si è messo in mostra con una buonissima gara. Una prestazione impreziosita dall’importante assist per il gol del vantaggio messo a segno da Mitrovic al ventesimo del primo tempo. Nel complesso sono stati novanta minuti di buon livello quelli di Lukic, a confermare i netti miglioramenti che hanno contraddistinto il suo girone di ritorno. A segno al 93′ anche l’ex granata Ljajic, che ha portato la gara sul definitivo 4-1.