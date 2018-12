Social network, un milione di fan: il Toro è la 9ª squadra più seguita della Serie A

Nel mondo di oggi la comunicazione e i social network sono sempre più importanti, soprattutto per le squadre di calcio. Il report mensile di dicembre di “Iquii” sul calcio europeo designa un quadro completo su quanto i club siano seguiti sui social. La fanbase totale del Torino, considerando tutti i social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) ammonta ad 1 milione di followers. Il dato granata rispecchia la classifica della Serie A e anche i dati sull’affluenza allo stadio: il Toro è nono in Serie A anche per quanto riguarda questa classifica. Il dato maggiore è quello di Facebook, in cui il Torino ha 467,500 followers, segue Twitter con 383,600 followers, poi Instagram con 157,400 e Youtube con 24,100.

SOCIAL NETWORK, I DATI DEL TORINO:

Facebook

TORINO 9ª

467.5 k

Twitter

TORINO 8º

383,6 k

Instagram

TORINO 8º

157,4 k

YouTube

TORINO 8º

24.1 k

TOTAL FANBASE

TORINO 9º

1M