Torino, Ansaldi: “L’obbligo di riscatto? Sono contento. A Frosinone è una finale”

Nell’antivigilia di Torino-Frosinone, parla Cristian Ansaldi. L’argentino del Torino fa così il punto sul momento dei granata ai microfoni di Sky Sport, quando mancano due giorni alla delicata trasferta di Frosinone. “In queste ultime partite abbiamo trovato solidità. Sono sei partite che non prendiamo gol e dobbiamo continuare così. E’ l’obiettivo principale, poi sappiamo che dobbiamo anche fare gol, certo…”. Mazzarri ha detto, dopo la vittoria contro il Chievo, che la prestazione della squadra non gli era piaciuta: “Tutti noi sappiamo che abbiamo giocato male. Ma anche che era importante vincere. Tutti noi viviamo di risultati. In ogni caso dobbiamo continuare a lavorare tanto. Quella di Frosinone per noi è un’altra finale”. Per Ansaldi sarà una partita importante: raggiungerà le 40 presenze con il Torino e dunque scatterà l’obbligo di riscatto del suo cartellino. “Sono contento perché sto giocando e mi sento bene. Questa è la cosa più importante. Ringrazio i miei compagni, lo staff e il mister per la fiducia. Devo continuare facendo bene per la squadra. Sono venuto qui per aiutare i miei compagni e per far crescere questo club che è grande. Siamo tutti contenti, sia io che la mia famiglia, qui a Torino”.

Sulla corsa per l’Europa, che vede almeno cinque squadre coinvolte: “Siamo tutte lì. Quando si vince si prende fiducia e la squadra si unisce. E’ la cosa più importante, in ogni squadra. Quando arrivano i risultati le facce cambiano, dei giocatori e delle loro famiglie. Dobbiamo continuare così per la nostra felicità“. Dei 32 gol del Torino, 18 sono arrivati da centrocampisti e difensori. Cristian ha giocato sia da laterale che da mezzala: “Io ho sempre detto al mister che mi può impiegare dove ritiene. Io ho sempre giocato più da terzino, ma devo fare bene dove lui ha bisogno di me”.