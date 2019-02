Torino, Cairo prosciolto dal deferimento post Juventus

Il Presidente del Torino Urbano Cairo è stato prosciolto dal deferimento per le parole dette dopo il derby con la Juventus del girone di andata il 15 dicembre scorso. Era stato deferito dalla FIGC a causa delle “dichiarazioni ritenute lesive alla reputazione della classe arbitrale”. Le dichiarazioni incriminate sono quelle rilasciate dal patron del Torino in seguito al derby della Mole ai microfoni di Radio Anch’io sport: “Con la Juve siamo particolarmente sfortunati. L’arbitro sarebbe dovuto andare al VAR per la trattenuta di Matuidi su Belotti, era abbastanza evidente. Non siamo gli unici ad essere stati penalizzati. Penso che ci sia ancora sudditanza psicologica nei confronti della Juventus. Se non è sudditanza sarà sfortuna…”