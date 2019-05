Torino, chi gioca nel derby? Ritorna Baselli. Berenguer favorito su Falque

Sono ore di riflessione per Walter Mazzarri. Venerdì il Torino sarà impegnato nel derby della Mole, probabilmente a stracittadina più importante degli ultimi anni per il Toro. In palio non c’è solamente la supremazia cittadina, ma anche 3 punti che peseranno moltissimo nella lotta Champions nella quale i granata si sono trovati coinvolti in questo finale di campionato. Per quanto riguarda il modulo, il tecnico di San Vincenzo dovrà valutare se schierare la formazione con il 3-5-2 o il 3-4-2-1. Lo schieramento potrebbe anche variare in base ai movimenti di Baselli, di ritorno dopo aver scontato la squalifica. Il bresciano sarà certamente titolare.

