Torino, dal Filadelfia: ancora personalizzato per Parigini, Lazio a forte rischio

Allenamento pomeridiano per il Torino Fc, che continua il percorso di avvicinamento all’ultima giornata di campionato; in programma domenica pomeriggio contro la Lazio. La squadra di Mazzarri in giornata è scesa in campo sul prato del Filadelfia per un allenamento tecnico-tattico. Pienamente recuperato Ansaldi, già reintegrato ieri al gruppo, e dunque disponibile per la partita di domenica contro la Lazio. Ancora lavoro differenziato invece per Parigini che, a due giorni dal match, è a forte rischio forfait.

IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

“Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC in vista dell’ultima sfida di campionato, in calendario domenica contro la Lazio. I granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica sul campo principale agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Ancora lavoro personalizzato per Vittorio Parigini.

Il programma di domani prevede una seduta di rifinitura al termine della quale la squadra partirà per il ritiro prepartita“.