Torino, il pagellone di fine anno: Baselli 7, la variante tattica di Mazzarri

E’ stata la variabile tattica di Walter Mazzarri. Daniele Baselli ha dato il suo contributo a rendere il Torino camaleontico, come aveva pensato il tecnico di San Vincenzo già ad inizio campionato. Nei piani dell’allenatore il centrocampista ex Atalanta avrebbe dovuto essere un jolly. Grazie al lavoro svolto in fase d’impostazione, spesso e volentieri, il Toro giocava con un 3-4-2-1 con il classe 1992 a supporto degli attaccanti, mentre in fase d’interdizione tornava nella linea del centrocampo facendo giocare i granata con il 3-5-2 in maniera da aiutare la mediana a fare filtro. Un lavoro complesso il suo, un ruolo non semplice sul quale Mazzarri ci ha lavorato sin dal ritiro di Bormio.Nell’ultima stagione. Anche considerando alcune giocate di qualità espresse nel tratto decisivo del campionato (il gol di Firenze, il tocco di prima per Berenguer nell’azione del gol di Genova, l’apertura per l’assist di De Silvestri per Belotti contro il Sassuolo) Baselli merita un 7 pieno.

PARTITA TOP – Tra le partite più emblematiche della stagione di Daniele Baselli c’è la gara vinta con il Frosinone all’andata. Il match è finito per 3-2 a favore dei granata. Primo tempo negativo, tant’è che tra i tifosi si alza qualche mugugno quando tocca il pallone. Nella ripresa arriva il riscatto. Riesce a siglare il gol del momentaneo 2-0 granata (la partita terminerà per 3-2 a favore del Toro) e l’esultanza è polemica. Nel finale però viene sostituito per Lukic e la Maratona lo applaude.

PARTITA FLOP – Una delle gare più negative del mediano è sicuramente la gara con l’Empoli, terminata per 4-1 a favore dei toscani e che ha decretato la fine dei sogni europei per il Toro (almeno sul campo, leggi qui). Un destro che termina a un soffio dall’incrocio ma poco altro. Ai granata mancano fantasia e idee ed è proprio in questi momenti che Baselli dovrebbe cercare di essere decisivo sulla trequarti. Invece si vede pochissimo e tra le linee non riesce ad accendersi. Un prestazione molle e inconsistente che comunque è in linea con il resto della squadra. Da Baselli comunque ci si aspetta sempre qualcosa in più.