Torino, il pagellone di fine anno: Djidji 6.5, una bella scoperta nonostante gli infortuni

Arrivato in punta di piedi dal Nantes negli ultimi giorni del calciomercato estivo, Koffi Djidji è stata l’ennesima scommessa di Petrachi e Cairo. È stata, a conti fatti, una buona stagione quella di Djidji, che si è preso la maglia da titolare del Torino in autunno per poi lasciarla a causa dell’operazione al menisco. 17 presenze di cui 16 da titolare dimostrano come, dall’esordio contro l’Atalanta, Mazzarri abbia fatto molto affidamento su di lui. Djidji ha dimostrato di essere un difensore veloce, solido ma anche tecnico, una buonissima base da cui ripartire nel prossimo campionato.

PARTITA TOP – La miglior partita di Djidji in questo campionato è senza ombra di dubbio quella di San Siro contro il Milan: il numero 30 granata accompagnò alla perfezione il pressing ultra-offensivo del Toro e neutralizzò completamente Suso. Nkoulou, Izzo e Djidji dominarono contro Higuain, Cutrone e Suso, dimostrando di poter essere tranquillamente il terzetto titolare di difesa.

PARTITA FLOP – Il momento peggiore della stagione del franco-ivoriano è Torino-Udinese. In quell’occasione, complice la squalifica di Nkoulou, Djidji giocò nell’inusuale ruolo di perno centrale e andò in gravissima difficoltà. Prima rischiò di regalare la palla a Pussetto in area piccola, poi concesse il rigore ad Okaka e infine si fece seminare da Lasagna nel finale. Sirigu salvò il risultato in tutte queste occasioni e Djidji dimostrò di non poter giocare da perno centrale della difesa a tre.