Torino, il pagellone di fine anno: Meité 6, un rendimento troppo altalenante

Dopo un avvio di stagione super, Soualiho Meité è stato protagonista di un campionato dal rendimento altalenante. Il centrocampista è stato tra i giocatori più impiegati da Mazzarri, ma l’impressione è che, soprattutto nella seconda parte di stagione, avrebbe potuto fare molto di più.

PARTITA TOP – Tra le migliori partite disputate dal centrocampista c’è sicuramente quella contro l’Inter a San Siro. All’epoca il giocatore era una vera e propria incognita, ma riuscì ad imporsi in mezzo al campo abbinando ottime doti tecniche ad un grande fisico. E con una grandissima giocata Meité riuscì inoltre a trovare il gol del definitivo pareggio, con uno scavetto ad eludere l’intervento del difensore prima di una conclusione angolata.

PARTITA FLOP – Più che di una partita in particolare, si può parlare di un periodo in cui Meité è stato particolarmente sottotono. Soprattutto nei mesi invernali, il centrocampista non è riuscito a dare il meglio, risultando spesso lento e superficiale. Un aspetto che non è affatto sfuggito a Mazzarri che, pur continuando ad utilizzarlo, lo ha di fatto declassato ad insostituibile a giocatore rientrante nelle rotazioni a centrocampo. La peggior partita è stata probabilmente quella contro il Bologna a marzo: quel tocco di mano in area che ha causato il rigore è davvero inspiegabile.