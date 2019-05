Torino, il pagellone di fine anno: Ola Aina 6.5, un punto di partenza per il futuro

Ola Aina conclude la sua prima stagione in Italia con una sufficienza abbondante e, questo buon inizio, è il punto di partenza per il futuro. L’esterno nigeriano, arrivato in prestito dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato, ha esordito subito alla prima giornata con la maglia granata in Torino-Roma complice l’infortunio di De Silvestri e la sua prima con il Torino, per quanto giocata bene, fu condizionata poi da una disattenzione che regalò la vittoria alla Roma. Da quel momento il suo campionato è stato in crescita e ha dimostrato di essere un profilo su cui investire per il futuro. Atleticamente, fisicamente e tecnicamente è un giocatore contemporaneo, che può giocare sia sulla destra che sulla sinistra; una duttilità che piace molto anche a Mazzarri.

PARTITE TOP – Tra le prestazioni più positive della stagione si ricordano quella contro l’Atalanta, vinta poi dai granata 2 a 0 grazie a una prestazione corale di altissimo livello, e quella contro l’Udinese sempre nel girone di ritorno. Contro i friulani il Torino vinse 1 a 0 grazie a un gol proprio di Ola Aina, che, di testa, su assist di Ansaldi, ha trovato la sua prima e fin qui ultima rete in maglia granata.

PARTITA FLOP – La partita contro l’Empoli alla penultima di campionato è stata sicuramente la sua peggior performance stagionale. Per quanto la squadra in generale non sembrasse lucida, la sua prestazione è stata insufficiente. Pesa soprattutto l’errore in disimpegno in occasione del vantaggio dei toscani, quando, con troppa sufficienza appoggia centralmente a metà tra De Silvestri e Meité, ma di fatto passa direttamente la sfera a Pajac, che può così servire un isolatissimo Acquah.