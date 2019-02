Torino, anche Berenguer scalpita: ipotesi da valutare in caso di 3-4-2-1

Sta trovando spazi forse non preventivati Alex Berenguer, che già da due gare scende in campo dal 1′ di gioco, sostituendo ora Zaza, ora Iago Falque, che stanno passando un momento di forma non ottimale. Nonostante le ultime due buone prestazioni contro Udinese e Napoli, per la sfida di sabato contro l’Atalanta la sua presenza tra i titolari è al momento in dubbio, in quanto Mazzarri – vista l’importanza del match – potrebbe affidarsi all’esperienza di Iago Falque. Già lasciato a riposo al San Paolo.

IN CAMPO – Oltre alle gare contro Udinese e Napoli, nelle quali lo spagnolo è stato schierato titolare facendo coppia con Belotti, inamovibile davanti, e ricoprendo il ruolo di trequartista (nel 3-4-2-1 contro i friulani) e di seconda punta (nel 3-5-1-1 visto contro i partenopei), Berenguer è stato impiegato dal 1′ altre 5 volte segnando anche una rete (fondamentale per altro, contro il Frosinone). Tutte queste occasioni però hanno una cosa in comune: non sono recenti e vanno dalla prima di campionato ad ottobre. Ciò è indice di una considerazione ritrovata da parte di Mazzarri, che, complice la scarsa forma dimostrata da Falque e Zaza, è tornato a considerare l’ex Osasuna una risorsa di primissimo livello in avanti.

SOSTITUTO – Nelle ultime due occasioni, nelle quali ha tutto sommato fatto il suo dovere, il ventitreenne di Pamplona ha convinto il tecnico, che medita se dargli o meno altro spazio sabato contro i bergamaschi. Negli allenamenti che porteranno i granata alla gara, però, Mazzarri cercherà di rivedere anche gli altri attaccanti, nella speranza di potersi nuovamente affidare a loro. Al momento, quindi, si fa pressante la concorrenza di Iago Falque come partner di Belotti, ma non è escluso che possa rivedersi Berenguer nel ruolo di seconda punta. Specialmente nel caso in cui venisse riproposto il 3-4-2-1 già visto contro l’Udinese.