Torino-Juventus 0-1, Belotti: “Rigore su di me clamoroso. Ci siamo fatti gol da soli”

Al termine di Torino-Juventus 0-1, ha parlato il capitano granata Andrea Belotti a Torino Channel: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, messo sotto una squadra prima in classifica. Penso che sia stata una partita alla pari, una grandissima prestazione. Il rammarico è che ci siamo fatti gol da soli tramite una disattenzione, e questo ha deciso la partita”.

Ancora Belotti: “Io e Zaza ci stiamo trovando bene, ci siamo mossi tanto, aiutando la squadra e lottando. In certe situazioni potevo far meglio io qualche passaggio, c’è da migliorare ma mi sono trovato bene. Io ho rivisto le immagini e secondo me quello su di me è calcio di rigore netto, mi dispiace che l’arbitro non sia andato a vederlo perché è clamoroso, quasi scontato. Iago era parecchio triste perché voleva giocare, l’importante è che non sia niente di grave. Ma Zaza ha dato il massimo. Il Torino che si è visto oggi può mettere in difficoltà chiunque, quando si gioca in casa, poi c’è sempre il nostro pubblico ad aiutarci”.