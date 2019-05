Torino-Lazio 3-1, la moviola: partita corretta, nessun problema per Abisso

È stata una partita particolarmente tranquilla e corretta quella che è andata in scena ieri sera al Grande Torino tra il Toro e la Lazio. Probabilmente l’assenza di importante posta in palio ha influito, facilitando la vita ad Abisso che non ha mai dovuto compiere decisioni particolarmente difficili. L’unica decisione che avrebbe potuto indurre in errore l’arbitro è un contrasto tra Immobile e Ola Aina in area granata nel primo tempo. Nonostante le proteste dell’ex granata, infatti, l’intervento dell’esterno è sul pallone e non c’è alcun contatto da rigore. Nel complesso, dunque, una buona direzione di Abisso.