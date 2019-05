Torino-Milan-UEFA, 5 domande e 5 risposte: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Sfumata l’Europa sul campo, al Torino rimane una possibilità. Il Milan rischia di rimanere fuori dalle Coppe Europee a causa del Fair Play Finanziario, per cui era stato escluso anche lo scorso anno, salvo poi fare ricorso al TAS e giocare comunque in Europa League. Qualora il Milan dovesse essere sanzionato anche in questa stagione, in Europa League subentrerebbe il Torino, che quindi guarda con attenzione alla sentenza della Camera Arbitrale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda Milan-Uefa.

Per cosa è stato deferito il Milan? Il Milan è stato deferito ad aprile dalla Camera di Investigazione Uefa per il Controllo Finanziario dei Club (CFCB) perché non è riuscito a rispettare il requisito del pareggio di bilancio dal 2015 al 2018. I rossoneri sono recidivi e hanno un appello in corso al TAS per la stessa violazione relativa agli anni dal 2014 al 2017.