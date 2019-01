Questo pomeriggio allenamento per il Torino al Filadelfia, con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario. Zaza, che ha migliorato le proprie condizioni, ha svolto parte del lavoro con la squadra; solo terapie per Baselli che sconta i postumi di alcuni problemi all’anca destra. La squadra tornerà in campo agli ordini di Mazzarri domani pomeriggio, di nuovo al Filadelfia.