Toro, ecco la Lazio: vincere per chiudere al meglio davanti ai propri tifosi

Un’occasione per chiudere al meglio il campionato: sarà soprattutto questo Torino-Lazio, partita in programma domenica alle 15. Uno scontro diretto per il settimo posto, che vedrà però in campo due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato.

CHIUDERE AL MEGLIO – Chi avrà maggiori motivazioni, però, sono proprio i granata. Dopo la brutta sconfitta di Empoli, il Toro vorrà infatti chiudere al meglio il proprio campionato cercando una vittoria davanti ai propri tifosi. Con un risultato positivo i granata si assicurerebbero infatti il settimo posto, eguagliando il piazzamento del campionato 2013-2014 che è stato finora il migliore dell’era Cairo. In quella stagione il Toro conquistò cinquantasette punti: oggi ne ha tre in più, con la possibilità di migliorare ulteriormente. Una magra consolazione a fronte della mancata qualificazione in Europa, con la consapevolezza però di aver posto solide basi per il futuro.

SPAZIO AI GIOVANI – Considerando che si tratterà della prima partita con il Toro matematicamente fuori dalla corsa all’Europa, è possibile che Mazzarri conceda spazio a chi finora ha giocato meno. Il tutto, però, senza stravolgere la squadra dato che l’obiettivo è quello di chiudere al meglio il campionato. Possibile quindi che domenica si possa vedere all’opera Vincenzo Millico con la prima squadra. Mazzari potrebbe infatti concedere spazio a lui come ad altri giocatori se non dall’inizio almeno nella ripresa.