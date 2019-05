Toro, le date di Bormio: granata in ritiro dal 13 al 27 luglio, salvo ripescaggio

Il Torino FC tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha comunicato le date del ritiro pre-campionato degli uomini di Mazzarri, che per il settimo anno consecutivo si terrà a Bormio (Sondrio). Dopo un paio di giorni di preritiro al Filadelfia, i granata dovrebbero raggiungere la località valtellinese il 13 luglio e rimanere in ritiro fino al 27. Come di consueto, oltre al programma di allenamento verranno programmate tre amichevoli e la tradizionale presentazione della squadra alla stampa e ai tifosi.

Le date potrebbero ovviamente variare nel caso in cui il Torino venisse ripescato in Europa League a causa della penalizzazione del Milan. La Camera Giudicante dovrebbe esprimersi all’inizio di giugno e, ovviamente, questa eventualità stravolgerebbe il programma del pre-campionato granata in vista dei turni preliminari della competizione continentale.