Toro, la difesa che verrà: in quattro per una maglia. E quanti giovani

Se c’è un reparto in cui il Toro non ha necessità di intervenire sul mercato, quello è sicuramente la difesa. Le retroguardia granata si è infatti rivelata un vero e proprio punto di forza dei granata, che hanno fatto di una grande solidità difensiva il proprio miglior pregio.

GLI INTOCCABILI – Prendendo in considerazione l’assetto a tre difensori sul quale Mazzarri ha puntato in questa stagione e sul quale continuerà ad affidarsi anche la prossima, emerge subito come due titolari siano inamovibili. Impensabile, infatti, rinunciare a due elementi come Izzo e Nkoulou, leader e trascinatori della difesa. E così, di fatto, rimarrebbe una sola maglia da titolare a disposizione per tutti gli altri centrali in rosa.

ULTIMO POSTO – A giocarsi l’ultimo posto ci sarebbero dunque Bremer e Djidji, che verrà riscattato, oltre ai rientranti Lyanco e Bonifazi, reduci entrambi da ottime stagioni in prestito rispettivamente a Bologna e Spal. Nessuna necessità di intervenire sul mercato, insomma: in questo modo Mazzarri potrebbe contare su sei centrali per tre posti. Un numero probabilmente eccessivo per disputare solamente campionato e Coppa Italia, ma le cose potrebbero cambiare in caso di ripescaggio in Europa League: a quel punto, infatti, sei centrali rappresenterebbero la soluzione ideale.

QUATTRO GIOVANI – Detto dei sei centrali che attualmente avrebbe a disposizione il Toro, non bisogna dimenticare che i granata dovranno gestire anche diversi giovani. Attualmente stanno lavorando con la prima squadra Singo e Ferigra: entrambi godono della stima di Mazzarri, ma sono stati utilizzati prevalentemente da fuoriquota in Primavera. Rientrerà a Torino anche Alessandro Buongiorno: ha già esordito in Serie A con Mazzarri ed è reduce da un buon campionato con il Carpi in B. Chi ha convinto tutti da terzo centrale di sinistra è inoltre Alessandro Fiordaliso: alla prima stagione da professionista si è subito imposto con la maglia del Teramo.