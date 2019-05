Toro, la ripresa al Filadelfia: personalizzato per Ansaldi e Parigini

Ripresa degli allenamenti per il Toro, che dopo la sconfitta di Empoli è tornato questo pomeriggio ad allenarsi. Dopo un’iniziale parte atletica, Walter Mazzarri ha succesivamente diretto delle esercitazioni tecnico-tattiche. Per quanto riguarda il bollettino medico, Ansaldi e Parigini hanno svolto solamente un programma personalizzato e rimangono in dubbio per la gara di domenica contro la Lazio. Il Toro tornerà in campo domani pomeriggio: in programma una seduta al Filadelfia.