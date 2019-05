Termina il campionato di Serie A e, come di consueto, scorriamo i post social dei giocatori del Torino dopo l’ultimo match di campionato, quello vinto contro la Lazio. Sono parole di ringraziamento quelle che Cristian Ansaldi ha voluto affidare ai social. L’argentino non ha nascosto le ambizioni per il prossimo campionato, dichiarando che tifosi e squadra meritano di giocare una coppa europea.

