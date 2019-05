Toro, le ultime dal Fila: ancora personalizzato per Ansaldi e Parigini

Si continua a lavorare al Filadelfia, in vista della gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica. La seduta di oggi è stata divisa in due parti: una di lavoro atletico ed un’altra di partitella a tempo e campo ridotti. Per quano riguarda il bollettino medico, da segnalare come Ansaldi e Parigini abbiano svolto solamente un lavoro personalizzato. La loro presenza contro la Lazio rimane dunque in dubbio e i progressi verranno valutati nei prossimi giorni.