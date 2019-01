Toro, le ultime dal Fila: sessione tecnico-tattica sotto gli occhi di Cairo

Continua a lavorare il Toro: domenica arriva la gara secca contro la Fiorentina che mette in palio i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita che i granata non vogliono sbagliare, perché fare bene in Coppa Italia è uno degli obiettivi della squadra di Mazzarri. E così oggi pomeriggio il Toro ha svolto un allenamento pomeridiano al Filadelfia, per preparare la gara di domenica contro i viola. Walter Mazzarri ha fatto eseguire alcune esercitazioni a tema ed ha diretto una sessione tecnico-tattica. All’allenamento ha assistito anche il Presidente granata Urbano Cairo, giunto al Filadelfia per fare visita alla squadra.