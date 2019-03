Niang segna a raffica, il Rennes pensa al riscatto: il Torino attende e spera

Sta attraversando un periodo particolarmente felice Mbaye Niang, che nelle ultime settimane ha inanellato una serie di prestazioni decisamente positive con la maglia del Rennes. Con il club francese l’attaccante sembrerebbe dunque aver ritrovato la migliore condizione, dopo un campionato in granata con più ombre che luci.

CESSIONE IN FRANCIA – Approdato in granata la scorsa stagione a fronte di un investimento da quindici milioni di euro, Niang non è riuscito a convincere in granata. Qualche spunto positivo in più da prima punta per l’ex Milan, che però ha collezionato una serie di prestazioni negative finendo nel mirino dei tifosi. E così, a fine agosto, è arrivata l’opportunità, prontamente colta dalla società, di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto al Rennes. In Francia, dopo un avvio non privo di difficoltà, l’attaccante sembra finalmente aver trovato la migliore dimensione.

IL RISCATTO CONVIENE A TUTTI – Sei gol e quattro assist in trentuno presenze per Niang, risultato in forte crescita soprattutto nelle ultime settimane. Dal 16 gennaio ad oggi, Niang ha segnato cinque volte. Proprio l’altra sera, anche grazie ad un suo gol, il club bretone è arrivato in semifinale di Coppa di Francia. Il Rennes, di conseguenza, sta valutando approfonditamente la possibilità di esercitare il diritto di riscatto – fissato a quindici milioni – al termine della stagione. Al momento è ancora prematuro per parlare di decisioni definitive, ma di sicuro in caso di riscatto sarebbero soddisfatte tutte le parti in causa. Il giocatore non ha nascosto il desiderio di voler rimanere nel club francese, così come il Toro sarebbe ben contento di rientrare dell’investimento compiuto per acquistare il giocatore (nonostante il Milan abbia una percentuale sulla rivendita) ed allo stesso tempo liberarsi di un esubero. In casa granata ci sperano, è ovvio, e così l’attaccante senegalese, che a Rennes sta trovando quella continuità che in carriera non ha mai avuto. Per garantirsi un futuro al Roazhon Park Niang ha una sola strada: continuare sui livelli dell’ultimo mese di stagione.