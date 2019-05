Toro, per i tifosi la stagione è positiva ma non eccellente: manca la ciliegina europea

Molto positiva, non eccellente: questo il giudizio maggioritario dei tifosi del Torino sulla stagione dei granata allenati da Mazzarri. Avevamo proposto a voi lettori la possibilità di dare un voto compreso tra 4 (molto negativo), 5 (negativo), 6 (sufficiente), 7 (positivo) e 8 (molto positivo) e i risultati hanno premiato Belotti & Co. Secondo il 62% dei lettori la stagione è positiva, quindi da 7. Il secondo risultato più gettonato è “molto positiva”, quindi 8 (26%). Solo l’1% giudica negativa o molto negativa l’annata del Toro, mentre la restante parte giudica semplicemente sufficiente il campionato del Torino.

Il Toro di Mazzarri ha totalizzato 63 punti in campionato stabilendo il record nell’era dei tre punti ma non riuscendo a raggiungere la qualificazione europea. Anche se il settimo posto era il target che il Toro si era prefissato ad inizio anno, ciò non è bastato ad accedere all’Europa League a causa della vittoria della Lazio in Coppa Italia. Per questo i tifosi giudicano la stagione positiva ma non eccellente: la mancata qualificazione (probabilmente meritata) sarebbe stata la ciliegina sulla torta e invece ha lasciato l’amaro in bocca nonostante una grande cavalcata in campionato. Ora, gli occhi dei tifosi sono puntati sull’UEFA e sulla decisione riguardo al Milan che potrebbe rimettere il Toro in corsa. Chissà che non arrivi anche la ciliegina, alla fine…