Toro, riposo post-Empoli: martedì la ripresa al Fila

L’obiettivo Europa League è sfumato ad una settimana dalla fine e i granata avranno il tempo di smaltire la delusione per poi ripartire e cercare di chiudere al meglio un campionato che per lunghi tratti è stato comunque esaltante. Ci sarà da preparare l’ultima di campionato con la Lazio: i granata riprenderanno ad allenarsi martedì al Filadelfia. Ci sarà tempo per analizzare con lucidità la partita di ieri e di salutarsi dopo un campionato da applausi nonostante il finale.