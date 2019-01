Toro, seduta all’ora di pranzo per i ragazzi di Mazzarri

Dopo la doppia seduta di ieri, i granata tornano in campo oggi all’ora di pranzo per preparare al meglio la prossima gara di campionato in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Ieri non ha preso parte all’allenamento Koffi Djidji, a cui è stato concesso un giorno di permesso per andare a Parigi e prendere parte all’evento in memoria di Emiliano Sala, suo ex compagno di squadra al Nantes scomparso il 21 gennaio scorso. Oggi dunque il difensore dovrebbe regolarmente tornare in gruppo.