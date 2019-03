Toro, senti Baroni: “Vogliamo regalare la prima gioia casalinga ai tifosi”

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Radio1Sport durante il programma “Il mattino ha il gol in bocca” per parlare del momento della sua squadra in vista del match casalingo contro il Toro. “Da quando sono arrivato la classifica è migliorata e la salvezza è lì – dice Baroni – Non dobbiamo, però, darci alibi nei momenti più duri e lavorare, perché le difficoltà ci saranno sempre. Ora avremo una partita complicata contro una squadra forte tecnicamente e fisicamente. Vogliamo tornare a fare punti nel nostro stadio e dare soddisfazioni al nostro pubblico che ci sostiene sempre“.

Poi si sofferma su uno dei giovani più promettenti in rosa, l’ex Inter Pinamonti: “E’ un giocatore molto maturo con qualità fisiche e tecniche, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. La sua voglia di imparare lo può portare a raggiungere obiettivi straordinari”.

In chiusura guarda al futuro, confidando di avere sensazioni positive: “Sono il primo a credere nella salvezza, chiaro che siamo in ritardo e quindi ora bisogna conquistare punti importanti. Avremo delle partite da dentro o fuori. Dobbiamo arrivare tra i 33 e i 36 punti per salvarci“.