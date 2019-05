Under 21, Parigini lascia il ritiro: ancora problemi all’adduttore

Brutte notizie per Vittorio Parigini, che ha dovuto lasciare il ritiro dell’Under 21 per una ricaduta del problema fisico accusato nel finale di stagione col Torino, ufficialmente una distrazione all’adduttore della coscia sinistra. Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio stanno lavorando per preparare al meglio l’Europeo in programma dal 16 al 30 giugno in Italia e San Marino, ma il numero ventisette granata ha accusato ancora dolore al pube. Sembrava che il problema potesse essere superato, visto che il giocatore era stato convocato. E invece potrebbe trattarsi di guai fisici non da poco per Parigini, dato che si sospetta sia vittima di pubalgia. Un problema che, a questo punto, va seriamente a compromettere le possibilità che il giocatore possa prendere parte all’importante ed attesissima rassegna continentale.