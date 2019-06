Vincenzo Millico: pronto per il Torino o meglio un prestito?

Vincenzo Millico, probabilmente uno dei talenti più puri sfornati dalla fucina delle Giovanili granata negli ultimi 10 anni, autore di 29 reti in stagione sotto la guida di Federico Coppitelli. L’attaccante ha già esordito con la Prima Squadra, ma in quest’estate si definirà il suo futuro. Voi che cosa scegliereste per il giovane talentino? Preferireste vederlo in prestito a “farsi le ossa” come molti suoi colleghi hanno fatto? Oppure sarebbe meglio dargli totale fiducia, e Mazzarri dovrebbe puntare anche su di lui per la stagione ventura? Ditecelo nel sondaggio!

