Zaza, un passo indietro e la continuità è un problema: ora rischia il posto

In questo momento, Simone Zaza è il giocatore che meglio riflette l’umore e le costanti contraddizioni del Torino di questa stagione, capace di dominare in casa della Lazio, di vincere senza rischiare con l’Inter ma anche di rallentare solamente sette giorni dopo pareggiando contro la Spal. Un passo indietro per i granata e un passo indietro anche per Simone Zaza, a livello di prestazione individuale. L’attaccante di Policoro era parso in netta crescita nelle ultime settimane e infatti Mazzarri lo aveva preferito a Falque sia contro l’Inter che ieri a Ferrara. Proprio contro i biancoazzurri però, Zaza non è riuscito a dare la continuità che ci si aspettava, tornando ad offrire una prestazione scialba, sottotono.

Tanti duelli persi, praticamente tutti, pochi spunti, praticamente zero conclusioni oltre all’ammonizione che gli farà saltare la partita contro l’Udinese. Nonostante, per usare un eufemismo, la squadra non lo abbia proprio aiutato, il passo indietro è stato evidente e a tratti incomprensibile. Zaza è un enigma, lontano parente dell’attaccante che ha fatto innamorare i tifosi del Valencia, soprattutto per la mancanza di continuità nelle prestazioni oltre che per la mancanza di goal: solo uno. Proprio nel momento in cui sembra essere pronto per affermarsi e prendersi definitivamente la maglia da titolare, ricade in una prestazione negativa. Era successo dopo Verona, è successo dopo la Juventus e rischia di succedere ancora.

Perché Falque sta scaldando i motori e Zaza sarà assente per squalifica. Presumibilmente lo spagnolo si riprenderà il posto al fianco di Belotti e farà di tutto per tenerselo stretto. Certamente la mancanza di continuità nel minutaggio può condizionare l’ex Valencia, ma l’altalena delle sue prestazioni continua ad oscillare e il giocatore continua a sprecare chances. Che Zaza con questa prestazione e la squalifica abbia perso un altro treno?