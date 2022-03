Cairo Communication, utile del 2021 pari a 51 milioni, triplicato l’anno precedente

Il gruppo editoriale del presidente del Torino ha fatto registrare rialzi anche in Borsa

Il gruppo editoriale Cairo Communication ha fatto segnare un utile netto di 51 milioni di euro nel 2021. Il risultato è più che triplicato rispetto ai 16,5 milioni dell'anno precedente per il gruppo al quale fa capo Urbano Cairo. Questi conti hanno effetto positivo anche sulla Borsa. Si registra infatti un rialzo del 14,2%. Inoltre la posizione finanziaria netta raggiunge i 37 milioni di euro che se raffrontato al dato di fine 2020, quando c'era un indebitamento finanziario di 63, 2 milioni, fa segnare una crescita pari a 100,2 milioni di euro. I ricavi dal mercato digitale per tutto il gruppo Rcs rappresentano circa il 24,2% del totale e in Italia il traffico pubblicitario online relativo al 2021 è aumentato del 20% rispetto all'anno precedente.