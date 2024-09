Circolo Soci Torino FC 1906, a Superga ripristinato il totem sul disastro del Terminillo

Grazie al lavoro del "Circolo Soci Torino FC 1906" del presidente Leonardo D'Alessandro, è stato ripristinato il totem che racconta la storia dell'incidente aereo del Terminillo avvenuto nel 1955 nel quale persero la vita 29 persone. L'architetto Carlos Aragno si è occupato dei lavori. Questo totem è posizionato a Superga vicino al monumento per i giocatori del Grande Torino vista la correlazione che si è creata con questi due incidenti aerei. Si tratta infatti di due storie che sono state accomunate e l'incidente aereo del Terminillo è stato definito da Tito Stagno "la Superga del reatino". Questo totem era caduto qualche tempo fa e adesso è stato ripristinato nella sua posizione originale cosicché chiunque venga in visita a Superga possa leggere ed informarsi anche in merito a questo altro disastro aereo. Il sindaco del comune di Cantalice (in provincia di Rieti) in quanto fortemente toccato da questa triste vicenda del monte Terminillo ha ringraziato personalmente Leonardo D'Alessandro inviando una lettera ufficiale dove ringrazia per il lavoro di ripristino del totem che era caduto a terra. Inoltre ieri sera si è tenuta una serata in onore di Sergio Gabetto, figlio di Guglielmo Gabetto, formidabile attaccante del Grande Torino.