Gianluca Sartori, direttore di TN, premiato col riconoscimento “Dardanello”

Nella serata di lunedì 2 dicembre presso il Salone delle Feste del Circolo Sociale di Lettura di Mondovì si è svolta la cerimonia di premiazione della Ventunesima edizione del premio giornalistico Piero Dardanello. L'evento, dedicato alla memoria di una grande penna del monregalese, ma anche nazionale come Piero Dardanello, ha visto la premiazione a livello regionale di Gianluca Sartori, direttore di Toro News, come miglior giornalista sportivo Under 40. A livello nazionale è stato premiato Sergio Arcobelli, giornalista per Il Messaggero. Nel corso della cerimonia sono stati premiati Gigi Garanzini (La Stampa) con il premio alla carriera ed è stata commemorata la memoria di Enzo D'Orsi con una targa alla memoria. Infine c'è stato spazio alla consegna del Premio Gasco, vinto dall'atleta paraolimpica Carlotta Gilli, vincitrice di ben quattro medaglie ai giochi delle Paralimpiadi di Parigi 2024. La giuria del premio ‘Piero Dardanello’ è stata presieduta da Guido Vaciago e composta dal vicepresidente Pier Bergonzi, dal coordinatore Michele Pianetta e dai giurati Roberto Beccantini (presidente onorario), Federico Calcagno, Sandro Dardanello, Paolo De Paola, Federico Ferri, Xavier Jacobelli, Matteo Marani, Fabio Monti, Vittorio Oreggia, Giancarlo Padovan, Gianni Scarpace, Lorenzo Tanaceto e Marco Volpe.