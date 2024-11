Gravina si ricandida alla presidenza FIGC: “Decisione non facile ma ponderata”

Eletto per la prima volta nel 2018, Gabriele Gravina ha preso una decisione in merito al suo futuro e alla presidenza della FIGC. Dopo mesi di tentennamenti è ora uscito alla scoperto in un'intervista al Corriere della Sera, chiarendo che vuole proseguire nel ruolo di presidente e, dunque, si ricandiderà. Su Gravina al momento c'è però un'inchiesta in corso da parte della procura di Roma per autoriciclaggio. Il presidente si è però dichiarato vittima di un complotto, smascherato anche dalla procura di Perugia, che dimostra l'estraneità di Gravina a qualsiasi condotta illecita. Nell'intervista odierna al quotidiano ha infratti ribadito: "Un reato completamente infondato. Sono uscito indenne sul piano giudiziario, eppure sono stato infangato. Ho fiducia nella giustizia. Sono una persona perbene che ha dato molto al calcio e vuole continuare a farlo. Mi ricandido: non è stata una decisione facile, ma molto ponderata”. L’Assemblea elettiva della Figc si terrà il 3 febbraio, dove avrà anche l'appoggio del presidente granata Urbano Cairo, che si già schierato in passato dalla parte di Gravina. Il rivale nella prossima assemblea potrebbe essere a sorpresa Alessandro Del Piero, che ha dichiarato di essere interessato alla questione. In merito a questa prospettiva Gravina ha poi dichiarato: "Del Piero è stato un grande campione. Ho provato a coinvolgerlo in Federcalcio, ma i suoi impegni lo hanno sempre portato in giro per il mondo. Però serve qualcuno che ti candidi. E il discorso vale anche per lui".