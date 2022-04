Lys Gomis squalificato per 18 mesi: condotta violenta. Lui: “Querelo l’arbitro”

L'ex portiere granata sarebbe reo di aver insultato e afferrato per il collo il direttore di gara nel match tra il suo Genola ed il Langa Calcio

LA DIFESA - Gomis però non ci sta e vuole far di tutto per farsi togliere o almeno ridurre la classifica. Egli stesso ha detto: "I fatti non sono andati così. Con la società faremo presto ricorso. Non sono un violento. In 16 anni di carriera professionistica, non ho mai avuto e creato problemi: querelerò l'arbitro per diffamazione perchè non ho messo le mani addosso a nessuno".