Notte di paura per Roberto Baggio: sequestrato ed aggredito in casa da rapinatori

Nella serata di ieri, mentre si svolgeva Spagna-Italia dell'Europeo 2024, l'ex calciatore azzurro Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittima di una violenta rapina in casa. Mentre Baggio e i suoi cari erano in casa, quelli che secondo le prime ricostruzioni erano cinque uomini hanno fatto irruzione nella villa dell'ex calciatore presso Altavilla Vicentina. La notizia è stata riportata dal Corriere Veneto che spiega come Baggio e la sua famiglia siano stati chiusi all'interno di una stanza mentre i rapinatori saccheggiavano il resto della casa portando via numerosi beni preziosi. Il peggio per l'ex attaccante del Brescia è stata anche la violenza fisica che ha subito visto che i malviventi lo hanno colpito in testa lasciandogli una brutta ferita probabilmente per sedare un suo tentativo di difesa. Dopo che il furto è terminato con i rapinatori che erano già fuggiti, il Divin Codino è poi riuscito a liberarsi e ha chiamato le forze dell'ordine. In seguito è stato portato in Pronto Soccorso ad Arzignano dove è stato medicato per la ferita in testa.