Serie A, Anticipi e Posticipi dal 24° al 26° turno: ecco le date del Torino

Le date del Torino per le gare di Febbraio in Serie A

La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e i posticipi di campionato dalla 24^ alla 26^ giornata che si disputeranno nel mese di febbraio. Per il Torino in questi tre turni sono previste le sfide contro: Genoa, Bologna e Milan. Prima di arrivare alla sfida contro il grifone il Torino dovrà giocare a Bergamo domani, sabato 1 febbraio.

Le partite di febbraio del Torino: anticipi e posticipi dalla 24^ alla 26^ giornata

Il Torino dopo la gara di Bergamo tornerà a giocare tra le mura di casa contro il Genoa in data sabato 8 febbraio alle ore 20:45. Vanoli e i suoi andranno poi invece a far visita al Bologna e il fischio d'inizio di questo match del 25^ turno è in programma per venerdì 14 alle 20:45. Arriva in seguito il match in casa con il Milan che si terrà sabato 22 febbraio alle ore 18:00