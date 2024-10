Torino, dedicata una via della città a Giorgio Ferrini: l’inaugurazione

Nella mattina di oggi a Torino è stato inaugurato il Distretto toponomastico dello sport nella piazza di strada del Villaretto 182 e durante la cerimonia è stata anche intitolata una via della città a Giorgio Ferrini, ex capitàno granata. Presenti Vagnati e Moretti a rappresentare il club, insieme all’assessore dello sport di Torino Mimmo Carretta e Gian Paolo Ormezzano. Omaggiato anche Giampiero Boniperti, è stata infatti dedicata una via anche all'ex capitano della Juve. Alla cerimonia poi, altre figure del mondo dello sport sono intervenute a ricordare altri importanti sportivi come Luca Colosimo, Andreina Sacco Gotta e Alfonsina Strada.