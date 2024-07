Buongiorno, l’agente incontra De Laurentiis e il Napoli: accordo più vicino

Sono ore molto calde per la trattativa tra il Napoli e il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno. Il centrale classe 1999 è da tempo ormai l'obiettivo numero uno per la difesa dei partenopei che sembrano aver già anche trovato l'accordo col Toro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio di oggi - giovedì 4 luglio - l'agente del giocatore, Beppe Riso, ha avuto un incontro con il club azzurro. A questo incontro era presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che è entrato in prima persona nella trattativa per cercare di trovare l'accordo definitivo tra le parti. Sembra che da questo vertice si sia riusciti ad avvicinare parecchio l'intesa sul fronte giocatore, il Napoli infatti ora guarda con fiducia al buon esito di questo affare. Mancano ancora alcuni dettagli prima della firma però un'importante novità è arrivata oggi con l'inserimento di una clausola rescissoria che si attiverà dopo tre anni di contratto. Questa potrebbe essere stata una richiesta dello stesso Buongiorno e del suo procuratore desiderosi di non chiudersi nessuna porta per il futuro.