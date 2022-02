Calciomercato ancora aperto in Turchia e non solo: ecco verso quali paesi si può cedere

Quando termina il calciomercato negli altri Paesi

Ci aspettavamo un mercato in sordina all’insegna del risparmio e invece, incredibilmente, si è rivelato pieno di colpi come Boga, Gosens e Vlahovic. Nella nostra Serie A sono arrivati Piatek e Cabral a Firenze e Oliveira a Roma, elementi che potrebbero alzare il livello del campionato. Anche il Toro non è rimasto a guardare e ha preso giocatori, come Ricci, utili al progetto di Juric, ma soprattutto si è liberato di qualche esubero, che, oramai da qualche tempo, era come un separato in casa. Il riferimento è agli addii di Rincon, Verdi e Baselli. Ma in rosa sono rimasti altri giocatori che sono fuori da progetto: è il caso di Zaza e Izzo. Il Torino, avendo preso Pellegri e Seck, è ben coperto nel reparto offensivo (sperando anche nel ritorno di Belotti prima o poi) e può ancora lasciare partire l’attaccante lucano, non molto considerato dal mister croato. Si era parlato di un approdo alla Lazio, in qualità di vice Immobile, ma poi non se n’è fatto nulla. Anche alcuni interessamenti dalla Spagna (Maiorca o Cadice) non si sono concretizzati. Anche Izzo è sembrato vicinissimo al Cagliari e alla Salernitana, ma poi è rimasto all’ombra della Mole: nelle gerarchie di Juric è dietro a Djidji e Zima.

LE DATE - Questi calciatori teoricamente hanno ancora tempo di accasarsi in qualche squadra all’estero, dove il mercato è ancora aperto. Infatti è finito ieri il tempo delle trattative nei top 5 campionati europei (Germania, Inghilterra, Francia, in Italia e Spagna) e in Olanda e Portogallo, ma rimangono aperti quelli in Turchia, da sempre luogo di approdo di molti calciatori di Serie A, fino all’otto febbraio, in Argentina al 23 febbraio, in Russia al 22 febbraio, in Cina al 26 febbraio, in Australia al 10 febbraio, in Svizzera, Croazia e Marocco al 15 febbraio, in Austria al 7 febbraio e in Polonia al 28 febbraio. In Brasile e negli Stati Uniti saranno aperti fino in primavera inoltrata. Quindi possibilità di cedere giocatori verso questi paesi, a livello teorico, c’è ancora. Vedremo se potrà essere questo il caso del Torino.