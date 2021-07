Calciomercato: Carrà vuole il Torino, ma l’Atalanta spinge per la Fermana

Il ragazzo ha rifiutato la proposta dei nerazzurri di andare in prestito in Serie C e spinge per andare in granata

Roberto Ugliono

Il Torino continua a puntare Giuseppe Carrà, fantasista classe 2002 dell'Atalanta. La strada per arrivare al giocatore ex Spal nelle ultime ore si è tuttavia complicata. Come già raccontato la trattativa era a buon punto, ma i nerazzurri stanno frenando per il trasferimento in granata di Carrà.

LA SITUAZIONE - L'Atalanta ha proposto al ragazzo un contratto di addestramento per poi mandarlo in prestito alla Fermana. I nerazzurri, infatti, vorrebbero mantenere il controllo sul cartellino del ragazzo e valutare il suo impatto in Serie C. Carrà però ha fermamente rifiutato l'offerta bergamasca, facendo sapere di volersi trasferire al Toro. L'obiettivo del ragazzo infatti è trasferirsi in granata per giocarsi le sue carte da fuoriquota, sperando di affacciarsi col tempo in prima squadra. Il Torino dunque ha l'accordo e la volontà del giocatore della sua, rimane da capire come si risolverà il braccio di ferro tra Atalanta e Carrà. Ludergnani cerca il primo rinforzo per la Primavera di Coppitelli e l'ala che ha avuto alla Spal potrebbe essere il primo.