Calciomercato, dalla Croazia: “Juric prima opzione dell’Hajduk Spalato”

Secondo quanto riportato dal portale croato Dalmatinski, l'Hajduk Spalato starebbe spingendo per riportare Juric in Croazia

L'Hajduk Spalato vuole Ivan Juric. Secondo quanto riportato dal portale croato Dalmatinski, l'allenatore sarebbe il profilo ideale per la squadra croata che è attualmente alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. Il neo direttore sportivo, vecchia conoscenza del calcio italiano, Nikola Kalinic (che proprio il tecnico croato ha allenato a Verona) starebbe spingendo per portare Juric alla guida dell'Hajduk Spalato. Il tecnico ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Torino e dopo tre stagioni lascerà il club: l'Hajduk - club a cui Juric è sempre stato molto legato e in cui è cresciuto - spinge per riportarlo a casa, nella sua Croazia.