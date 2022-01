Calciomercato Torino, Baselli e quella partenza per Cagliari… ritardata

Il centrocampista granata continua a rimanere in uscita dal club ma la trattativa con il Cagliari non è ancora conclusa

Federico De Milano

Da quel (probabilmente) ultimo gettone in maglia granata contro il Sassuolo ad una partenza verso Cagliari che sembra fissata da giorni ma ancora non è arrivata e non per qualche ritardo dei traghetti. Quella relativa a Daniele Baselli è una delle diverse situazioni da definire in uscita sul tavolo del Torino in questi ultimi giorni di mercato. Il centrocampista granata è da tempo in uscita dal club di Via Arcivescovado e per quanto lo riguarda c'è un accordo di massima già definito da giorni col Cagliari. Baselli tuttavia non è ancora sbarcato in Sardegna e domenica scorsa si è pure rivisto in campo con la maglia del Toro, nel finale contro il Sassuolo.

PRESTAZIONI - Al minuto 85 di Torino-Sassuolo, ha sorpreso un po' tutti la scelta di Ivan Juric di far entrare Baselli sostituendo Praet perché l'ex Atalanta sembrava ormai già con le valigie in mano. Per lui ci sono stati 5 minuti più recupero che, purtroppo per Baselli e per il Toro, sono coincisi con il lasso temporale in cui il Sassuolo ha trovato il pari. Questa decisione del tecnico del Toro è da interpretare nel senso che gli serve un quarto centrocampista a livello numerico oltre a Lukic, Mandragora e Pobega e, finchè non arriva, Baselli non può essere liberato. Ben difficilmente si può pensare che Daniele possa improvvisamente scalare posizioni nelle sue gerarchie: in stagione Baselli ha infatti giocato solamente 6 partite in Serie A, tutte quante subentrando dalla panchina. Il minutaggio davvero scarso è la causa principale per cui il centrocampista di Manerbio e il Torino hanno deciso di separarsi in questo mese di gennaio dopo una militanza che dura dal 2015.

LA SITUAZIONE - Torino e Cagliari sono da diverso tempo in trattativa per Baselli e anche il giocatore sembra essere d'accordo a trasferirsi in Sardegna, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Walter Mazzarri. L'accordo di massima tra il giocatore e il Cagliari è stato raggiunto: un contratto di sei mesi con allungamento di due anni automatico solo in caso di salvezza dei sardi. Se le firme non sono arrivate è probabilmente per due motivi: il principale è la necessità del Torino di trovare un sostituto (e il nome giusto dovrebbe essere salvo sorprese quello di Samuele Ricci, per il cui arrivo la trattativa appare avanzata). E poi c'è da definire l'ammontare e la tipologia dell'indennizzo che il Torino richiede (Baselli è in scadenza 2022 e il club granata non può certo avere grosse pretese, ma nemmeno vuole chiudere l'affare a mani vuote). Sull'asse Torino-Cagliari per ora si parla, secondo quanto raccolto da Toro News, soprattutto di tre giovani di proprietà Cagliari che potrebbero essere inseriti nell'affare: Ladinetti, Zallu o Masala. Baselli dal canto suo aspetta che venga trovata la quadra a questa situazione perché, dato lo scarso minutaggio in granata, è desideroso di trovare maggior spazio in una piazza come Cagliari.