Calciomercato Torino, Hajdari perde terreno: gli aggiornamenti

Nelle scorse ore si è parlato nel mondo granata della trattativa tra il Torino e il Lugano per Albian Hajdari . Si può dire che resta in stallo. Il centrale mancino classe 2003 è notoriamente sul taccuino di Davide Vagnati per il dopo Ricardo Rodriguez, ma ci sono diversi aspetti che non stanno facendo impennare la trattativa. Il primo economico, gli altri inerenti all'aspetto di campo.

Il Lugano chiede sei milioni più il 20% della rivendita. Al momento il Torino non sembra voglia avvicinarsi e nelle ultime ore si può affermare che l'operazione ha subito una dura battuta d'arresto. Il club granata sembra virare su altri profili per quello specifico ruolo, nel quale c'è bisogno di alternative a Adam Masina. Tra l'altro, l'aspetto economico non è nemmeno il più vincolante rispetto alla titubanza granata per Hajdari, a maggior ragione dopo la cospicua entrata per Alessandro Buongiorno. Non sembra, infatti, nemmeno esserci una convinzione al 100% da parte di tutti sul profilo sopra menzionato in forze al Lugano. Dunque, non soltanto un fattore economico ma anche e forse soprattutto tecnico e tattico. Unendo i tre aspetti l'interesse per Hajdari si sgonfia: non è lui in pole position per il post Rodriguez, resta comunque un profilo che il Torino monitorerà ancora nelle prossime settimane.