Calciomercato: Piatek può tornare al Genoa, Benassi in orbita Empoli

Il calciomercato di riparazione è cominciato e le squadre di Serie A stanno cercando di mettere a segno alcuni colpi per migliorare la propria situazione. Una delle squadre è il Genoa, partito con alcune difficoltà in questo campionato, trovandosi in piena zona retrocessione con cinque punti da recuperare. La società di Zangrillo si sta quindi muovendo per dare al tecnico Shevchenko un terminale offensivo che permetta al Grifone di salvarsi anche in questa stagione. Il nome più caldo sembra quello di Krzysztof Piatek, pronto ad un clamoroso ritorno a Genova dopo i sei mesi in cui esplose e richiamò le attenzioni di tutta Europa. L'attaccante era stato accostato anche al Torino, ma pare che la destinazione rossoblu sia molto più probabile per il giocatore dell'Hertha Berlino a quanto riporta Gianluca Di Marzio.