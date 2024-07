Calciomercato, Pio Esposito sfuma: c’è accordo Inter-Spezia per il prestito

Francesco Pio Esposito sembra destinato a fare ritorno allo Spezia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Inter e Spezia avrebbero trovato l'accordo per il ritorno del classe ’05 in Liguria in prestito secco per un altro anno. Sfuma, dunque, uno dei giocatori sondati dal Toro come innesto per il mercato granata. Il Dt Davide Vagnati aveva infatti individuato il giovane attaccante di proprietà Inter per rinforzare un reparto offensivo composto da Sanabria, Zapata e Pellegri. La trattativa con la squadra nerazzurra si è arenata a causa del diritto di recompra a cui l'Inter non ha voluto rinunciare per non perdere il controllo sul giocatore, clausola che avrebbe conseguentemente impedito al Toro di formare il giovane per poi trattenerlo in granata.