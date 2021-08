Calciomercato: Sampdoria su Castillejo e Petagna, Adli a Milano per le visite

Sono cominciate da poco le ultime 48 ore del mercato estivo di quest'anno, con le società di Serie A che cercano di mettere a segno gli ultimi colpi in modo tale da rinforzare la squadra per il resto della stagione. Dopo che il Torino ha pressoché chiuso per Praet (QUI i dettagli), altre squadre si sono mosse in maniera sostanziale: tra queste c'è la Sampdoria.

I blucerchiati stanno cercando di chiudere per Petagna, attaccante del Napoli in gran forma. Le due società sono nel bel mezzo della trattativa, con grandi probabilità di trovare un accordo. Ma secondo quanto appreso nelle ultime ore, l'attaccante gradirebbe restare in azzurro. La Sampdoria inoltre si sta muovendo per concludere l'affare Castillejo, centrocampista del Milan che potrebbe arrivare in prestito. Le due squadre stanno trattando per trovare un punto d'incontro. Infine, l'ultimo colpo dovrebbe portare il nome di Florentino Luis, centrocampista portoghese classe 1999 che dovrebbe arrivare dal Benfica con la formula del prestito oneroso più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.