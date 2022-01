Calciomercato: sirene d’addio per Kalinic, Biraschi in Turchia

Tra queste squadre c'è anche il Verona, che ha in Nikola Kalinic un giocatore che non è più centrale nel progetto di Tudor. Per questo motivo l'Hajduk Spalato ha chiesto alla società di acquistare l'attaccante. Ma il tecnico degli scaligeri non sarebbe intenzionato a cedere uno dei suoi attaccanti a gennaio: la trattativa andrebbe avanti solo in caso di offerte importanti, come riporta Sportmediaset.